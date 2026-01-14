Mc 2,1-12 - Venerdì della I Settimana del Tempo Ordinario

Tutte le volte che leggiamo il racconto della guarigione del paralitico, la nostra attenzione automaticamente si concentra sulla parte finale del racconto, appunto su quel mettersi in piedi e tornarsene a casa con le proprie gambe. Eppure basta leggere con attenzione il testo per accorgerci di tanti piccoli dettagli che non possiamo trascurare in nessun modo.

Il primo dettaglio è l’ostinazione di un gruppo di amici che porta sulle spalle uno di loro, incapace di camminare con le proprie gambe, bloccato in tutti i sensi, molto probabilmente anche nella propria fede. Infatti non è lui a pregare, non è lui a chiedere e, paradossalmente, non è nemmeno lui a ringraziare. Sono loro il segreto del Vangelo di oggi, perché essi rappresentano la dedizione attraverso cui ognuno di noi può diventare strumento di salvezza nella vita degli altri, se ha l’umiltà di caricarsi sulle spalle il dolore del prossimo e di portarlo in tutti i modi davanti a Gesù.

Il secondo dettaglio è il modo con cui Gesù interviene nella vita di quest’uomo: «Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati». Non dice: «Sei guarito» o «Mettiti in piedi», ma inizialmente gli dice la verità più grande della sua azione nella sua vita: il perdono dei peccati. Mi verrebbe da dire che molto spesso la nostra vita non riesce ad andare avanti perché noi abbiamo smesso di credere nel perdono di Dio.

Se consegnassimo tutta la nostra vita a Lui, riceveremmo tutta quella misericordia che è capace di sanarci, di liberarci, di rimetterci in piedi. Infatti, il mettersi in piedi di quest’uomo non è finalizzato alla guarigione di una paralisi fisica, ma è semplicemente una testimonianza per quegli scribi e farisei che reputano una bestemmia la capacità che ha Gesù di perdonare i peccati. Ognuno di noi, tutte le volte che entra in un confessionale, si inginocchia, chiede perdono e ottiene l’assoluzione, sta professando veramente la propria fede nel Figlio di Dio «che ha il potere sulla terra di rimettere i peccati».