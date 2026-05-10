Regolarizzare mezzo milione di persone invisibili: è la sfida che la Spagna ha deciso di affrontare, tra speranze e tensioni politiche. Il governo guidato da Pedro Sánchez ha avviato una procedura straordinaria che potrebbe cambiare la vita di circa 500 mila migranti oggi senza documenti, ma il percorso si sta rivelando complesso e controverso.

Il cuore della misura è semplice nella sua ambizione: trasformare chi vive e lavora già nel Paese in cittadini con diritti. Per farlo, Madrid ha previsto una procedura che consente di ottenere un permesso di soggiorno e lavoro dimostrando di essere presenti in Spagna da tempo e di non avere precedenti penali rilevanti. Una volta presentata la domanda, le eventuali procedure di espulsione vengono sospese e si può ottenere un’autorizzazione provvisoria.

Ma la realtà, come spesso accade, è più intricata.

Il nodo della burocrazia

Il punto più critico è diventato un documento: il cosiddetto “certificato di vulnerabilità”, necessario per accedere alla procedura. È qui che il sistema si è inceppato. In molte città si sono formate lunghe file davanti agli uffici comunali e alle organizzazioni sociali incaricate di rilasciarlo.

Il risultato è un paradosso: una misura pensata per semplificare rischia di produrre nuova precarietà amministrativa. Migliaia di persone, pur avendo i requisiti, restano bloccate in attesa di un documento che certifica proprio la loro fragilità.

Eppure, nonostante le difficoltà, le richieste stanno arrivando in massa: oltre 130 mila nei primi giorni, con stime che puntano a superare le 500 mila.

Una società divisa

La regolarizzazione non è solo una questione amministrativa, ma politica e culturale. La società spagnola appare spaccata: circa un terzo è favorevole, un altro terzo contrario, mentre una quota significativa resta incerta.

Le critiche arrivano soprattutto dai partiti di destra, che parlano di rischio per i servizi pubblici e di “effetto calamita” per nuovi flussi migratori. Non mancano ricorsi istituzionali e tentativi di bloccare il provvedimento nelle sedi giudiziarie.

Dall’altra parte, il governo e una vasta rete di associazioni, sindacati e realtà ecclesiali difendono la misura come un atto di realismo: queste persone già vivono in Spagna, lavorano spesso in nero e contribuiscono all’economia senza diritti.

Una questione di dignità

Per molti migranti, la regolarizzazione rappresenta una svolta esistenziale. “Avere i documenti ci salva la vita”, raccontano alcuni di loro, sintetizzando una condizione fatta di precarietà, lavoro irregolare e paura costante.

La posta in gioco non è solo economica, ma umana: uscire dall’invisibilità significa poter accedere a cure, contratti regolari, istruzione, ricongiungimenti familiari.

Alcune delle 169 persone arrivate al porto di La Estaca (El Hierro) - tra cui sette minori - a bordo di una piccola imbarcazione (cayuco) si riposano sul molo di El Hierro, Isole Canarie, Spagna, 7 aprile 2026. (EPA)

Un laboratorio per l’Europa

Il caso spagnolo riapre una questione più ampia: è possibile governare l’immigrazione solo con i controlli, o servono anche strumenti di integrazione strutturale?

Le regolarizzazioni non sono una novità in Europa, ma restano misure straordinarie, spesso criticate perché considerate emergenziali. Tuttavia, molti esperti sottolineano che ignorare la presenza di centinaia di migliaia di persone senza status legale produce più problemi che soluzioni: lavoro nero, sfruttamento, marginalità sociale.

In questo senso, la Spagna sta tentando un esperimento politico e sociale che potrebbe fare scuola, o diventare un monito.

Perché la vera domanda resta aperta: rendere visibili gli invisibili è un atto di governo o una resa alla realtà?