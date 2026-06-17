Con l’estate le giornate si allungano, si va in vacanza e la vita rallenta quel tanto che basta per permettere di apprezzare ancor di più le bellezze straordinarie che questo Paese sa offrire. Per questo motivo,30 beni del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) rimarranno aperti più a lungo di quanto ci avevano abituato, per permettere a tutti di vivere esperienze uniche da quando il sole inizia a tramontare fino alla sera. Saranno 15 le regioni d’Italia in cui si potrà vivere in prima persona l’atteso appuntamento delle “Sere FAI d’Estate”, con esperienze che immergeranno il visitatore in un mondo fatto di cultura, arte, storia, natura, benessere e sapori.

Leggendo l’elenco dei Beni FAI coinvolti, ci si rende conto della vastità e dell’incredibile numero di monumenti che saranno messi a disposizione per queste serate speciali: castelli, ville, aree naturalistiche, palazzi storici e capolavori architettonici.

Sarà anche un estate di prime volte, come quella della Villa Rezzola a Lerici, in Liguria, che dal 10 luglio al 18 settembre potrà essere visitata e poi goduta con un aperitivo al tramonto nel giardino all’inglese, con un affaccio diretto sul Golfo dei Poeti.

Il calendario prende il via questa settimana con due eventi da non perdere. Domani, 18 giugno, a Palazzo Moroni, a Bergamo, si terrà “Poetica. Voci di donne dal Rinascimento al Contemporaneo”, una serata che ripercorrerà il mondo della poesia femminile e il suo sviluppo, dalle forme rinascimentali a quelle più contemporanee. Domenica 21 giugno, sarà protagonista un luogo che ha fatto la storia della letteratura italiana, Recanati infatti ospiterà l’evento “Leopardi a prima voce” presso l’Orto sul Colle dell’Infinto. Sarà l’occasione per saperne di più sulla figura e le opere del poeta.

Centinaia di manifestazioni ed appuntamenti si susseguiranno fino a metà settembre, dalle sessioni di yoga nella natura a Villa Gregoriana a Tivoli (RM) agli Aperitivi al tramonto nel giardino della Velarca a Tremezzina (CO), passando per la storica casa-barca situata di fronte all’Isola Comacina, a Villa Necchi Campiglio nel cuore di Milano, progettata da Piero Portaluppi tra il 1930 e il 1932, e al Castello di Avio a Sabbionara d’Avio (TN), custode di preziosi cicli pittorici “giotteschi” dedicati all’amore e alla guerra.

Ci sarà anche un palinsesto legato alle attività per i più piccoli, come l’iniziativa legata alle “Creature notturne”, evento in cui sarà possibile passeggiare per il parco del Castello di Masino a Caravino (To) e il Bosco di San Francesco ad Assisi per imparare a conoscere i piccoli mammiferi e rapaci che abitano queste zone.

Non mancheranno gli appuntamenti a tema musicale, dagli “Aperitivi in Jazz, in Lirica o in Swing” proposti a Casa Macchi a Morazzone (VA), agli spettacoli di “Musiche tradizionali della Calabria” ai Giganti della Sila.

C’è davvero un menù ricco e completo per qualsiasi tipo di esperienza: musica, cibo, arte, astronomia e cultura. Il programma completo è consultabile al sito: https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/sere-fai-destate/