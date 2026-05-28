C’è un’Italia che raramente conquista le prime pagine. Non urla, non si mette in posa, non vive di slogan motivazionali. È un Paese che lavora in silenzio e che, ogni tanto, prova persino a fare qualcosa di più difficile: lasciare dietro di sé un pezzo di bene concreto. Non astratto, non da convegno. Bene vero. Quello che passa da una mensa per i poveri, da un laboratorio dentro un carcere, da un ragazzo di periferia che smette di sentirsi invisibile, da un progetto agricolo in Africa che sceglie di non sfruttare chi coltiva la terra.

È da questo punto di osservazione che nasce Aziende di valore – Il bene che lavora, il nuovo podcast di Famiglia Cristiana ideato e condotto da Luca Cereda, con la regia e la cura tecnica di Michele Tutone. Un progetto che prende il largo dall’omonima rubrica del settimanale e la trasforma in racconto sonoro, scegliendo una strada precisa: entrare dentro le aziende non per celebrarle, ma per capire cosa accade quando l’impresa decide di non limitarsi al profitto e prova a misurarsi con la responsabilità sociale.

Oggi la sigla ESG è diventata quasi un mantra. Sostenibilità, inclusione, governance. Ma spesso il rischio è quello di un lessico elegante che resta sospeso sopra la realtà. Il podcast di Famiglia Cristiana prova invece a fare il contrario: sporcare le scarpe nel fango delle storie, andare nei luoghi, ascoltare le persone, mettere accanto ai dirigenti chi quei progetti li vive sulla propria pelle.

Per questo ogni puntata intreccia due registri: da una parte le figure istituzionali — responsabili CSR, fondazioni aziendali, manager — dall’altra le voci dal campo, quelle che danno carne alle parole. Dipendenti, operatori sociali, educatori, volontari, beneficiari. Non testimonial costruiti, ma persone.

In registrazione con gli ospiti

La prima tappa del viaggio è Palermo. Una città che da decenni convive con la parola periferia come fosse un destino già scritto. Qui Edison, attraverso la Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale ETS guidata da Francesca Magliulo, ha dato vita a “Traiettorie Urbane”, un progetto che ha coinvolto migliaia di giovani nei quartieri della città. Ma il podcast evita accuratamente la retorica del “salvare i ragazzi”. Preferisce raccontare come si costruisce una comunità: spazi restituiti, relazioni che nascono, presìdi educativi che diventano punti di riferimento. Accanto alla visione progettuale emergono allora le voci più preziose: una giovane dell’impresa sociale FuoriCentro e Fra Mauro, frate e psicologo, che riportano tutto a una domanda semplice e gigantesca insieme: cosa succede quando qualcuno, finalmente, investe sui margini invece di considerarli perduti?

Poi arrivano le carceri. E qui il podcast cambia odore: pane appena sfornato, caffè tostato, biscotti impastati nei laboratori. Coop entra negli istituti penitenziari non come benefattrice paternalistica, ma come soggetto che prova a costruire percorsi concreti di lavoro e reinserimento. Carmela Favarulo ed Enrico Nada raccontano un’idea quasi rivoluzionaria nella sua semplicità: dare dignità attraverso il fare. Dietro una confezione di biscotti o una pagnotta non c’è soltanto un prodotto, ma un pezzo di vita che tenta di ripartire. Il podcast ha il merito di non romanticizzare il carcere: lascia emergere le difficoltà, le diffidenze, la fatica di rendere stabile ciò che nasce fragile. Ma proprio per questo il racconto acquista peso.

Con Intesa Sanpaolo e Caritas Italiana si entra invece nel territorio più delicato: quello dei minori dentro il circuito penale. “Aiutare chi aiuta” è il nome del programma che fa da cornice a progetti come “Giustizia con Misericordia” e “Jobel”. E già i titoli raccontano un tentativo controcorrente: rimettere insieme parole che la società contemporanea considera incompatibili. Giustizia e misericordia. Pena e speranza. Andrea Forghieri e Cinzia Neglia spiegano come ascolto, formazione e accompagnamento possano diventare strumenti di reinserimento reale. In tempi che sembrano innamorati della punizione esibita e della gogna permanente, il podcast introduce una domanda scomoda: cosa succede a un ragazzo quando nessuno gli concede più la possibilità di cambiare?

Infine - last bus not least, come direbbero gli anglosassoni, visto che questa serie ha l’ambizione di crescere e raccontare il bene che lavora - il viaggio si allunga oltre il Mediterraneo e arriva in Togo. Qui Esselunga, insieme ad Altromercato, ha costruito una filiera del cacao che prova a mettere al centro i produttori locali e la sostenibilità del territorio. Astrid Palmieri e Laura Bacchiega raccontano un progetto che parla di agricoltura, lavoro, sviluppo e commercio internazionale, ma soprattutto di responsabilità. Perché dietro ogni prodotto che finisce sugli scaffali esiste sempre una scelta invisibile: sfruttare oppure costruire opportunità. E il fatto che si stia già guardando al Madagascar mostra come certe esperienze possano diventare modelli replicabili.

La forza di Aziende di valore – Il bene che lavora sta proprio qui: nel tenere insieme economia e umanità senza trasformare nessuna delle due in propaganda. Cereda conduce con passo giornalistico asciutto, senza enfasi artificiale, lasciando che siano le storie a trovare il proprio peso. Michele Tutone, in regia, costruisce invece un paesaggio sonoro essenziale, pulito, che accompagna l’ascolto senza invaderlo.

"Dietro le quindi" della serie podcast

Ne emerge un podcast che non predica e non assolve. Osserva. Ascolta. Approfondisce. E soprattutto ricorda una cosa che spesso dimentichiamo: il bene non nasce quasi mai da gesti spettacolari. Cresce lentamente, dentro scelte quotidiane, dentro persone che decidono di usare il proprio lavoro per lasciare il mondo un po’ meno diseguale di come l’hanno trovato.

In un tempo che sembra raccontare soltanto crisi, conflitti e divisioni, Aziende di valore prova a fare giornalismo in un altro modo: cercando le storie che tengono insieme le persone invece di separarle. E forse è proprio questa, oggi, la notizia più importante.

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