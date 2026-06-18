C’è un viaggio che inizia molto prima di arrivare sugli scaffali di un supermercato. Comincia tra gli alberi di cacao, nelle mani dei piccoli produttori, nelle cooperative agricole e nelle comunità che ogni giorno cercano di costruire un futuro più dignitoso grazie al proprio lavoro. È questo il filo rosso della nuova puntata di “Aziende di valore – Il bene che lavora”, il podcast di Famiglia Cristiana dedicato alle imprese che scelgono di affiancare al risultato economico una responsabilità sociale concreta.

L’episodio porta gli ascoltatori in Togo, dove Esselunga e Altromercato hanno sviluppato un progetto di cooperazione internazionale che punta a rendere più sostenibile e inclusiva la filiera del cacao, investendo sulla qualità delle produzioni, sulla crescita delle comunità locali e sul rafforzamento delle opportunità economiche per i coltivatori.

La cabossa, da cui si estrae il cacao

A raccontare questa esperienza sono due protagoniste dirette dell’iniziativa. Astrid Palmieri, Direttore Corporate Sustainability di Esselunga, spiega come la sostenibilità sia diventata una leva strategica capace di attraversare l’intera attività aziendale, dalla selezione delle materie prime ai rapporti con i territori e i fornitori. Accanto a lei interviene Laura Bacchiega, Responsabile Sviluppo e Coordinamento Progetti Commerciali di Esselunga, che ha visitato personalmente il Togo insieme a una delegazione aziendale, condividendo nel podcast il valore umano degli incontri con i produttori e le comunità coinvolte.

Sul campo. In foto, Laura, seconda da destra

La conversazione va oltre il racconto di un singolo progetto e affronta una domanda più ampia: quale ruolo possono giocare le grandi imprese nel promuovere sviluppo sostenibile lungo le filiere globali? Attraverso testimonianze e riflessioni emerge l’idea che dietro ogni prodotto esista una catena di scelte che può generare impatti positivi non solo sull’ambiente, ma anche sulle persone.

L’episodio guarda anche al futuro, con il possibile rilancio di questo modello in Madagascar, nella convinzione che esperienze nate dalla collaborazione tra aziende e realtà del commercio equo possano diventare esempi replicabili di crescita condivisa.

“Aziende di valore – Il bene che lavora” continua così il suo viaggio dentro un’economia che prova a coniugare impresa, responsabilità e bene comune, dando voce non solo ai manager ma anche alle storie e ai territori in cui i progetti prendono forma.

La puntata e tutte quelle precedenti è disponibile sulle principali piattaforme di ascolto e nella sezione podcast di Famiglia Cristiana: Spotify, Spreaker e Apple Podcasts.