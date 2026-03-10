Sabato 14 e domenica 15 marzo oltre 100 piazze italiane saranno animate da un evento speciale di solidarietà: “Biscotti di felicità”, la raccolta fondi promossa da Dynamo Camp, il primo centro italiano di Terapia Ricreativa per bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche. L’iniziativa vuole dare voce alle famiglie che affrontano il grave isolamento personale, sociale ed economico causato da malattie o disabilità dei figli, offrendo al contempo un momento di gioia e condivisione.

A sostenere questa importante campagna c’è Barilla, che ha donato 40.000 confezioni di Abbracci Mulino Bianco, inserite in biscottiere in edizione limitata firmate Dynamo Camp. L’azienda di Parma non si limita alla donazione dei biscotti: contribuisce anche ai costi di produzione delle biscottiere e a una parte significativa dei costi organizzativi, rafforzando la raccolta fondi a sostegno dei programmi dedicati ai bambini e alle famiglie.

L’iniziativa sarà animata da 3.000 volontari, tra cui dipendenti Barilla, che distribuiranno le biscottiere in tutte le piazze aderenti. Con una piccola donazione, i partecipanti riceveranno la biscottiera Dynamo e contribuiranno concretamente a sostenere le attività che migliorano la vita dei bambini ospiti del Camp. Il messaggio della campagna, “Aiutaci a moltiplicare la felicità”, sottolinea come un gesto semplice, come offrire un biscotto, possa diventare un simbolo di vicinanza e di responsabilità condivisa.

Barilla sostiene Dynamo Camp donando 40mila confezioni di abbracci Mulino Bianco a supporto della raccolta fondi “biscotti di felicita”

Dalla disabilità alla possibilità: il percorso di Barilla

La collaborazione tra Barilla e Dynamo Camp è iniziata nel 2019 e si inserisce nel percorso di Diversity & Inclusion promosso dall’azienda. All’interno del Gruppo Barilla operano 17 Employee Resource Group che coinvolgono circa 2.000 collaboratori, tra cui il programma ThisAbility, dedicato a valorizzare i talenti delle persone con disabilità.

I dipendenti partecipano attivamente ai programmi di volontariato presso Dynamo Camp, contribuendo a offrire ai giovani ospiti esperienze sicure e stimolanti, secondo il modello della Terapia Ricreativa Dynamo®, che combina svago, divertimento e stimolo alle capacità personali, con benefici di lungo periodo sulla fiducia e sulla qualità della vita. Tra le attività proposte ci sono arrampicata, tiro con l’arco, attività in acqua, cavallo, circo, hip hop, Dynamo Art Factory, Radio Dynamo e molto altro.

Anche chi non potrà partecipare fisicamente all’evento potrà contribuire online tramite i Regali Solidali Dynamo, sostenendo le famiglie e ricevendo simbolicamente un biscotto come segno di condivisione e vicinanza.

Un abbraccio concreto alle famiglie

«In Barilla crediamo che il cibo possa essere un potente veicolo di vicinanza e condivisione. Con “Biscotti di felicità” vogliamo trasformare un gesto semplice, come donare e ricevere un biscotto, in un segno concreto di supporto alle famiglie che affrontano ogni giorno la complessità di una patologia grave», spiega il Gruppo Barilla in una dichiarazione sull’iniziativa.

Con questa iniziativa, l’azienda e Dynamo Camp offrono non solo un momento di dolcezza, ma un vero e proprio abbraccio di solidarietà, dimostrando che la comunità può fare la differenza nella vita di chi è più fragile.