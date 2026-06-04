C’è un profumo che non ti aspetti, entrando in certe storie. Non è l’odore acre delle celle, né quello della rassegnazione che spesso impregna i racconti sul carcere italiano. È invece il profumo del pane caldo, del caffè appena tostato, dei biscotti al burro che escono dai forni. Profumi semplici. Profumi domestici. Profumi di libertà.

La panificazione © Andrea Guermani

E forse è proprio qui che comincia la seconda puntata di Aziende di valore – Il bene che lavora, il podcast di Famiglia Cristiana curato dal giornalista Luca Cereda: dentro un’Italia poco raccontata, dove il lavoro non è soltanto salario o produttività, ma diventa strumento di riscatto umano. Una frontiera fragile e concreta in cui la grande distribuzione incontra il carcere, il mercato incontra la dignità, e una cooperativa storica come Coop decide di scommettere su ciò che molti considerano perduto.

La puntata attraversa laboratori, torrefazioni e panifici nati dentro gli istituti penitenziari italiani, seguendo il filo di esperienze che da oltre vent’anni cercano di trasformare la pena in possibilità. Al centro ci sono le voci di Enrico Nada, responsabile progetti e attività sociali di Nova Coop, e di Carmela Favarulo, del Settore Politiche Sociali Ancc-Coop.

Da sinistra, Luca Cereda, giornalista di Famiglia Cristiana, Enrico Nada, responsabile progetti e attività sociali di Nova Coop, e di Carmela Favarulo, del Settore Politiche Sociali Ancc-Coop.

Due dirigenti che parlano senza slogan aziendali, senza retorica da convegno, ma con il tono di chi quelle storie le vede crescere ogni giorno, tra errori, fatica e ostinazione. “Non insegniamo solo a fare il pane”, racconta Nada nel podcast. “Aiutiamo le persone a capire che hanno ancora un valore”. Dentro questa frase c’è probabilmente tutto il senso dell’operazione. Perché il punto non è fare beneficenza. Il punto è tentare una forma diversa di economia. Un’economia che non cancelli il mercato, ma che provi a mettergli accanto una domanda scomoda: a cosa serve davvero un’impresa?

Foto @ Andrea Guermani

Nel racconto emergono, tra le altre, le esperienze di Pausa Cafè, la cooperativa che lavora nelle carceri piemontesi tostando caffè del commercio equo e producendo pane e birra artigianale, oppure quella di Banda Biscotti, il laboratorio dolciario nato dentro la casa circondariale di Verbania. Non operazioni cosmetiche, ma prodotti che finiscono davvero sugli scaffali dei supermercati, accanto ai grandi marchi della distribuzione.

Ed è qui che il racconto si fa interessante. Perché quei biscotti non possono essere “buoni perché etici”. Devono essere buoni e basta. Devono reggere la concorrenza, convincere il consumatore, stare sul mercato. Nulla viene regalato. E forse è proprio questa la parte più radicale del progetto: trattare le persone detenute non come destinatari passivi di assistenza, ma come lavoratori veri, inseriti in una filiera reale. Il podcast mostra bene questa tensione continua tra ideale e concretezza. Da una parte il valore sociale, dall’altra la disciplina produttiva. Packaging, qualità, sicurezza alimentare, prezzi competitivi. Dentro le carceri si imparano mestieri ma anche responsabilità, puntualità, relazioni professionali. Si entra con tirocini, contratti a termine, percorsi formativi che spesso proseguono anche dopo la fine della pena. Sono numeri piccoli, ammettono gli stessi protagonisti.

andrea guermani

Ma dietro quei numeri ci sono volti. In vent’anni, ad esempio, la cooperativa Pausa Cafè ha coinvolto circa 150 detenuti. Non abbastanza per cambiare il sistema penitenziario italiano. Abbastanza, però, per cambiare 150 vite. E il podcast di Cereda evita intelligentemente la trappola del pietismo. Nessuno santifica il carcere. Nessuno trasforma i detenuti in eroi morali. Si parla invece di lavoro come argine al vuoto. Di persone che devono ricostruire fiducia in se stesse prima ancora che nella società. Di cooperative che rischiano economicamente pur di tenere aperti quei laboratori. Di clienti che, scegliendo un pacco di caffè o un pane speciale, finiscono per partecipare a una storia collettiva. C’è un passaggio particolarmente significativo quando Carmela Favarulo spiega che per una cooperativa come Coop queste attività non sono semplicemente “responsabilità sociale”, ma fanno parte della propria natura statutaria. È una distinzione importante. Perché cambia il punto di vista: non si tratta di aggiungere un po’ di bontà al business, ma di pensare il business come parte di una responsabilità verso il territorio. Nel corso dell’episodio emergono anche altre iniziative disseminate in Italia: le “Cene Galeotte” nel carcere di Volterra, i laboratori di cucina a Rebibbia, i progetti musicali all’Isola d’Elba, il “Pane per la pace” nato durante la guerra in Ucraina. Esperienze diverse ma unite dalla stessa idea: usare il lavoro e la cultura come strumenti di reinclusione. Il merito del podcast sta soprattutto nel tono: Cereda non costruisce una celebrazione aziendale né un’inchiesta scandalistica sul carcere. Tiene invece insieme racconto civile e concretezza quotidiana. Fa parlare gli ospiti, lascia emergere dubbi e difficoltà, ma accompagna l’ascoltatore dentro una domanda più ampia: che cosa succede a una società quando smette di credere che le persone possano cambiare?

In un tempo in cui il dibattito pubblico sul carcere oscilla quasi sempre tra vendetta e indifferenza, storie come queste sembrano andare controcorrente. Non negano la colpa. Ma rifiutano l’idea che una persona coincida per sempre con il proprio errore. E allora il pane impastato dietro le sbarre, il caffè tostato in laboratorio, i biscotti preparati dentro una cucina carceraria smettono di essere semplici prodotti. Diventano simboli imperfetti ma concreti di una possibilità. La possibilità che il lavoro, qualche volta, riesca ancora a ricucire ciò che sembrava definitivamente rotto.

“Aziende di valore – Il bene che lavora”, si ascolta su Spotify, Spreaker e Apple Podcast.