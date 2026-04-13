Gli Stati Uniti sono danno sempre modo di parlare e scrivere di loro. Ultimamente però l’indice di popolarità della nazione a stelle e strisce sta toccando il minimo storico. Tra le dichiarazioni del suo presidente, le azioni nel Medio oriente e le vicende legate all’ICE sarebbe strano il contrario probabilmente. Oggi però ci danno modo di parlare di un’iniziativa che scalda il cuore.

Dan Simpson vive nell’Idaho dove lavora come delivery driver. Avendo 70 anni, è prossimo alla pensione. La sua storia si intreccia con quella di Brian Wilson, che decide di ordinare una pizza dalla nota catena Domino’s. Insieme alla pizza non si priva di una bevanda fresca e aggiunge una Diet Coke al suo ordine. Dan Simpson si accorge che manca la bevanda mentre va a consegnare il cibo a Wilson, decide allora di fermarsi a comprarla per far contento il cliente. Una volta giunto a casa del cliente, ha raccontato l’accaduto, senza sapere però di essere ripreso da una telecamera di sicurezza affissa vicino all’ingresso dell’abitazione. Wilson è rimasto estremamente colpito dal gesto e dalle parole dell’anziano rider, che gli ha raccontato di essere prossimo alla pensione dopo 14 anni di lavoro presso la catena.

Preso dall’ammirazione e colpito dal gesto di Simpson, il cliente ha deciso di aprire una raccolta fondi tramite la piattaforma GoFundMe.

La raccolta fondi

Nella descrizione della raccolta fondi ha spiegato i motivi dietro questa decisione: «Ieri sera, una cosa semplicissima si è trasformata in qualcosa di davvero speciale, e non riusciamo a smettere di pensarci. Durante un venerdì sera molto impegnativo, abbiamo ordinato la cena da Domino's, insieme a una Diet Coke. Mentre aspettavamo, abbiamo ricevuto un messaggio in segreteria dal nostro fattorino, Dan, che ci avvisava che avevano finito la Diet Coke... ma che ci avrebbe portato volentieri qualcos'altro se gli avessimo fatto sapere cosa volevamo. Abbiamo provato a richiamare il locale, ma era già partito per le consegne. Niente di grave, abbiamo pensato che avremmo accettato qualunque sostituzione fosse arrivata con l'ordine. Ma quando Dan è arrivato, ci ha sorpresi. Si è scusato di nuovo per il disagio e poi ci ha detto... che si era fermato personalmente in un negozio a comprare la Diet Coke per noi. Siamo rimasti onestamente senza parole. Un tale livello di premura e gentilezza è raro di questi tempi. Avremmo voluto dargli una mancia più alta, ma non avevamo contanti a portata di mano. Gli abbiamo detto che avremmo chiamato il locale per lasciare una recensione entusiastica e che saremmo tornati per portargli una mancia in contanti. È stato allora che Dan ha condiviso qualcosa che ha reso questo momento ancora più significativo: lavora da Domino's come secondo lavoro da 14 anni... e andrà in pensione tra poche settimane.

Su TikTok hanno adorato la storia di Dan e ci hanno suggerito di unirci per dargli il saluto che merita. Se un piccolo atto di gentilezza può avere un tale impatto su di noi, immaginate cosa può fare un'intera comunità per lui. Dimostriamo a Dan che la sua gentilezza non è passata inosservata. Aiutiamolo a iniziare la pensione sentendosi apprezzato, sostenuto e festeggiato. Ogni piccolo contributo aiuta e, anche se non potete donare, condividere questa storia significa altrettanto».

Attualmente la raccolta fondi ha già quasi raggiunto i 170mila dollari. Questa storia ci dimostra come l’essere gentili e disponibili col prossimo paga sempre, e che le buone azioni delle persone, oltre a far bene al cuore, possono davvero cambiare le vite.