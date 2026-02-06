C'è un momento, nella vita di un'idea coraggiosa, in cui smette di essere soltanto un sogno e diventa realtà. Quel momento, per Out of the Blue, è arrivato. E non è arrivato in punta di piedi, con la timidezza di chi chiede permesso. No. È arrivato con la forza dirompente di una verità che non può più essere ignorata: l'autismo non è incapacità di comunicare. Non lo è mai stato.

Tre anni. Tre anni bastano a ribaltare uno stereotipo, a demolire un pregiudizio, a dimostrare che quando si crede davvero in qualcosa – non con le parole, ma con i fatti – si può cambiare il mondo. O almeno un pezzo di mondo. Out of the Blue, la prima agenzia di comunicazione in Italia a impiegare giovani con disturbi dello spettro autistico, compie oggi il passo più importante della sua breve ma intensa esistenza: da ramo d'impresa del Consorzio SiR diventa cooperativa sociale autonoma. Autonoma. Pensateci. Significa che ce l'hanno fatta. Significa che non hanno più bisogno di stampelle, di tutele, di protezioni. Significa che stanno in piedi da soli.

Faccia dell'ospedale "olimpico" Niguarda di Milano

E quando dico "da soli" non parlo di solitudine, ma di dignità. Quella dignità che nasce dal sapere di valere, dal dimostrare di essere professionisti, non "casi sociali". Perché Out of the Blue non è beneficenza. Non è un progetto per anime belle che si sentono a posto con la coscienza. È un'impresa. Un'impresa sociale, certo, ma un'impresa. Che produce, che fattura, che cresce. I numeri non mentono mai: da poche decine di migliaia di euro del primo anno a un fatturato quadruplicato in tre anni. Dodici giovani formati e inseriti nel mondo del lavoro. Sei di loro oggi dipendenti o tirocinanti, che lavoreranno fianco a fianco con cinque professionisti senior. Video, grafica, audio, social, web. Non assistenza. Lavoro.

E che lavoro. Perché quando Out of the Blue realizza il video della sala immersiva del Museo Internazionale di Croce Rossa, o crea il logo Diversity, Equity & Inclusion per Sorgenia, o progetta le grafiche che caratterizzano l'Ospedale Niguarda come Ospedale Olimpico per Milano Cortina 2026 – proprio mentre oggi si accende il braciere con la cerimonia di apertura e già si respira quell'aria speciale, quel clima olimpico che fa battere il cuore più forte – non sta facendo "inserimento lavorativo". Sta facendo comunicazione. Comunicazione di qualità. Quella che serve ai clienti, che piace ai clienti, che i clienti pagano.

«Diventare cooperativa sociale significa assumere pienamente la responsabilità del nostro futuro», dice Maria Vittoria Gatti, presidente di Out of the Blue. E ha ragione. Perché la responsabilità è l'altra faccia della libertà. E loro, questi ragazzi che il mondo aveva etichettato come "diversi", "speciali", "difficili", si sono presi entrambe. La libertà e la responsabilità. Il Consorzio SiR, che ha creduto nel progetto dal primo giorno, oggi può guardare indietro con orgoglio. «Abbiamo creduto al valore sociale di questo progetto e lo abbiamo accompagnato perché potesse diventare economicamente sostenibile», spiega Salvatore Semeraro, presidente del Consorzio. Economicamente sostenibile. Non un peso. Non un costo. Un'impresa che crea valore. Economico e sociale insieme.

Perché la sfida vera non era soltanto dare lavoro a giovani con autismo. La sfida vera era – ed è – dimostrare che l'inclusione non è un atto di carità, ma un investimento. Che la diversità non è un problema da gestire, ma una risorsa da valorizzare. Che quando si abbattono i muri dei pregiudizi, quando si smette di vedere limiti e si cominciano a vedere possibilità, allora succedono cose straordinarie.

Le grafiche, nel dettaglio

Out of the Blue è una di queste cose straordinarie. È la prova vivente che un'idea coraggiosa può trasformarsi in realtà sostenibile. È un modello replicabile, come dice Semeraro. E dev'essere replicato. Deve ispirare altre realtà, altri imprenditori, altre famiglie. Perché il vero spreco, l'unico spreco imperdonabile, è quello del talento. E di talento, in questi ragazzi, ce n'è. Eccome se ce n'è.

Oggi, mentre Milano si prepara a vivere l'emozione delle Olimpiadi invernali, mentre domani il braciere olimpico si accenderà portando con sé i valori dello sport – inclusione, eccellenza, determinazione – Out of the Blue accende un altro fuoco. Quello della speranza. Quello della concretezza. Quello che dimostra che le parole possono diventare fatti. E che i fatti, quando sono belli, quando sono giusti, quando sono veri, parlano più forte di qualsiasi parola.