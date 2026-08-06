Nel 2025 la vita di Alessandro, a soli 19 anni, si è spezzata a causa di un gravissimo incidente stradale. Ha subito danni cerebrali profondi e un delicatissimo intervento alla testa. Dopo quattro mesi di coma si è risvegliato: oggi riesce a deglutire, ma non interagisce e resta immobile. La sua famiglia, già fragile a causa del lavoro precario, è al collasso. Per curarlo, la mamma si è trasferita lontano da casa, vivendo in una struttura di accoglienza a pagamento. Ma il peso più grande deve ancora arrivare: il ritorno a casa richiederà una nuova abitazione idonea e un'assistenza specializzata dai costi insostenibili. Alessandro lotta per la vita, ma la sua famiglia non può affrontare questo calvario da sola. Diventiamo la loro forza in questa battaglia.