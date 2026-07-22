CARMEN, 50 ANNI, ha passato la vita a combattere. Insieme alle sue tre figlie è sopravvissuta a un passato drammatico di abusi fisici e psicologici. Da sola, lavorando duramente come collaboratrice domestica, si è rimboccata le maniche per non far mancare nulla alle sue ragazze. Dopo aver faticosamente conquistato un po’ di serenità, oggi Carmen affronta la sfida più dolorosa: una grave malattia oncologica. Il percorso terapeutico è lungo, e lavorare è diventato impossibile. L’economia familiare è crollata e adesso rischiano lo sfratto per morosità. La loro parrocchia si sta prodigando con ogni mezzo, ma ora serve uno sforzo più grande. Carmen ha protetto le sue figlie dal male, oggi tocca a noi proteggerle. Non lasciamole sole.