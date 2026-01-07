Rachele, 48 anni e una vita di sacrifici, ha costruito con amore e immensa fatica un nido per i suoi cinque figli, di cui tre ancora minorenni. Insieme al marito ha lottato contro ogni privazione per garantire loro una crescita dignitosa e, proprio ora che i figli maggiori iniziavano a sostenere economicamente la famiglia, il destino li ha colpiti duramente.

La richiesta improvvisa di restituzione della casa ha trasformato la loro stabilità in un incubo.

Oggi, tre bambini rischiano di restare senza un tetto, sospesi nel vuoto di un’emergenza abitativa che non lascia scampo. Il Centro di ascolto lancia un grido disperato: non permettiamo che anni di onesti sforzi si sbriciolino nel freddo dell’indifferenza. Aiutaci a salvare questa famiglia dal naufragio.