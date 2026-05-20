Dal 2022, la guerra in Ucraina ha stravolto la vita di Inna, 39 anni, e dei suoi tre figli. La loro casa, i sogni e i sacrifici di una vita intera sono stati spazzati via dai bombardamenti.

Dopo una fuga disperata attraverso la Polonia, la famiglia è infine giunta in Italia cercando rifugio e dignità. Nonostante l’instancabile supporto dei volontari e la grande forza d’animo di Inna, ricominciare da zero in un Paese straniero rimane una sfida quasi impossibile senza risorse adeguate. Oggi tutti e quattro vivono sospesi tra il trauma del passato e un futuro incerto. Abbiamo il potere di offrire loro un’opportunità concreta. Con la tua solidarietà, possiamo garantire a questi tre ragazzi la stabilità che meritano. Aiutiamo Inna a ricostruire il loro domani.