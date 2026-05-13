Daniela, 52 anni, combatte ogni giorno per restare a galla. Dopo una vita segnata da gravi violenze domestiche, oggi vive con la figlia di 27 anni, invalida al 100% a causa dei traumi subiti nell’infanzia.

La ragazza convive con un grave deficit cognitivo e frequenti crisi d’ira che rendono la quotidianità una sfida estenuante. Nonostante l’impegno costante e il supporto di parrocchia e servizi sociali, la loro situazione abitativa ed economica è ormai giunta a un punto critico.

Daniela lavora instancabilmente, ma le risorse non bastano più a garantire dignità e sicurezza. Ti chiediamo un aiuto concreto per tendere una mano a questa famiglia e strapparla all’emergenza. Ogni donazione è un passo verso la luce. Restituiamole, tutti insieme, speranza.