Simone ha 64 anni e una vita dinamica alle spalle, prima di scegliere di accudire i genitori anziani e malati. Un gesto d’amore sfociato in un doloroso isolamento. Dopo la perdita dei cari, un grave incidente e un complicato percorso di cura ne hanno segnato la vita sul piano psicologico e fisico, compromettendone la deambulazione.

Oggi, invalido al 100% e privo di reddito fisso, risiede in una casa-famiglia. Le sue condizioni economiche non gli permettono di sostenere autonomamente le cure fisioterapiche necessarie per ritrovare la mobilità e la dignità quotidiana.

La struttura che lo accoglie chiede il nostro aiuto. Con un contributo concreto possiamo offrire a Simone quel barlume di speranza di cui ha un profondo bisogno. Non lasciamolo solo.