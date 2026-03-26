A soli 27 anni, Giuliana porta sulle spalle un peso che spezzerebbe chiunque.
Mamma di due bimbi piccoli, si ritrova oggi a combattere una battaglia solitaria contro un baratro economico lasciato dall’ex coniuge: affitti arretrati e debiti che minacciano il tetto di questa giovane famiglia. Nonostante la sua tenacia, Giuliana è sola.
Senza una rete su cui contare – il caro papà è scomparso e la mamma fatica a badare a sé stessa – l’aiuto della parrocchia non basta più a proteggerli. Oggi possiamo essere noi la sua famiglia. Il tuo contributo non servirà solo a sanare un debito, ma a restituire il diritto al futuro a due bambini e la speranza a una mamma coraggiosa. Ogni donazione conta.