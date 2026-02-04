Anna ha 52 anni e un sogno semplice quanto straordinario: riprendere in mano la propria vita. Il suo passato è segnato da ferite profonde, inflitte prima dalla violenza domestica e poi dall’incubo della tratta di esseri umani, in cui è caduta mentre cercava rifugio in Europa. Oggi Anna vive in una casa famiglia in Italia. Grazie al supporto psicologico e alla sua incredibile resilienza, sta imparando a “camminare di nuovo”. Ha iniziato a lavorare e segue un percorso di riabilitazione, ma la strada verso la piena autonomia è ancora in salita. La sua forza di volontà è immensa, ma da sola non basta a coprire le spese per una vita indipendente. Il tuo contributo può essere la spinta decisiva. Aiutiamo Anna a trasformare la sua sopravvivenza in una vera rinascita. Sosteniamola oggi.