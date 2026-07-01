A soli nove giorni dalla nascita, la piccola Sole ha dovuto affrontare una prova immensa: un delicato intervento di laparoscopia con confezionamento di colostomia. Purtroppo, durante l’operazione, una grave emorragia cerebrale ha complicato tragicamente il quadro clinico, compromettendo l’esito dell’intervento. Oggi Sole combatte la sua battaglia più grande, e la sua famiglia ha bisogno di noi per affrontare le cure, le terapie e un percorso di riabilitazione lungo e complesso. Non possiamo lasciarli soli in questo momento così difficile. Ogni piccolo gesto può fare una differenza enorme per il suo futuro e restituirle la speranza. Aiutaci a sostenere Sole: dona ora e stringiti a lei in questa lotta. Ogni donazione è un passo verso la sua guarigione.