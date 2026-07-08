GIANNA, 42 anni, ha lottato con coraggio e ha vinto la sua battaglia contro un tumore. Oggi, però, la sua famiglia affronta una nuova, straziante prova: la figlia di soli 14 anni è colpita da una grave e inspiegabile ipertensione. I medici cercano risposte, ma servono esami e cure specialistiche.

Per questa famiglia unita, che ha sempre affrontato la precarietà del lavoro e la malattia con dignità e ottimismo, la salute della propria bambina è un diritto che oggi si scontra con una dura realtà economica.

Accedere a queste cure è diventato un lusso insostenibile. Non possiamo lasciarli soli proprio ora. Ogni piccola donazione può accendere una speranza e fare la differenza. Aiutiamo questa famiglia a proteggere il loro tesoro più caro.