Fausto ha 67 anni e una vita intera dedicata totalmente alla sua famiglia. È sempre stato lui il pilastro, il sostegno economico e il porto sicuro, sacrificandosi per anni nella cura dei genitori malati. Oggi, però, quel pilastro sta crollando. Rimasto solo dopo la loro scomparsa, Fausto è segnato da gravi patologie — epilessia, cardiopatia e un recente infarto — e vive con un’invalidità insufficiente a coprire i debiti accumulati dopo la perdita del lavoro. Nonostante l’aiuto della parrocchia per i beni essenziali, il peso del passato lo sta soffocando, togliendogli ogni speranza. Fausto non ha più nessuno, se non noi. Non permettiamo che la sua dignità affoghi nei debiti. La tua donazione è il respiro che gli manca. Aiutiamolo a non restare solo.