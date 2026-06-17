A 61 anni, Patrizia affronta ogni giorno il dolore lancinante di una grave lombosciatalgia ingravescente. Questa sofferenza fisica, ormai del tutto invalidante, le impedisce di lavorare stabilmente, spezzando la quotidianità di una mamma single che ha sempre cresciuto suo figlio con coraggio e senza una rete familiare su cui contare.

Al dolore del corpo si aggiunge un’ansia psicologica logorante: senza un reddito fisso, gli arretrati dell’affitto aumentano e l’incubo di finire in strada si fa concreto. Suo figlio, nonostante sia ancora uno studente, cerca di contribuire con lavori saltuari, e la parrocchia assicura i generi alimentari, ma purtroppo non basta a coprire i debiti. Con una donazione possiamo sollevarla dai debiti e ridare speranza a questa piccola, tenace famiglia.