Letizia, 68 anni, è sola: nubile, senza figli né famiglia. Ha sempre lavorato tenacemente e si è sempre prodigata in parrocchia per il prossimo. I suoi pochi risparmi le garantivano dignità, ma una truffa spietata le ha tolto tutto. Oggi, senza reti di salvataggio, la sua salute mentale e fisica è crollata: è seguita da psicologo e psichiatra. Schiacciata da debiti ingenti, rischia persino di perdere la casa. Il parroco ci ha presentato la sua sofferenza, confidando nella generosità dei nostri lettori. Come comunità, non possiamo voltarci dall’altra parte di fronte a tanta ingiustizia. Un gesto di vicinanza e solidarietà può ridare speranza a Letizia, aiutarla a superare l’emergenza dei debiti e farle ritrovare la forza per riprendere in mano la sua vita.