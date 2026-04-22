Loredana ha 68 anni e una vita spesa a lottare. Per anni ha accudito suo figlio con amore e tenacia, oggi, però, quella forza si è trasformata in solitudine: il figlio si è trasferito all’estero e lei è rimasta sola a combattere contro malattie croniche e una profonda depressione.

Senza più risorse, Loredana ha subito diversi sfratti e vive nell’angoscia costante di chi non può più onorare i propri debiti. La parrocchia la sostiene, ma le necessità mediche superano ormai ogni aiuto che possa esserle dato localmente. Ha accettato il suo destino con rassegnazione, ma noi non possiamo restare a guardare. Aiutiamola tutti a ritrovare dignità e sicurezza. Ogni donazione servirà per le sue cure e per garantire un po’di serenità alla sua vita.