Mauro, 63 anni, dopo la dolorosa separazione e la perdita del lavoro ha perso ogni certezza, finendo per lungo tempo a dormire in automobile. Grazie alla parrocchia e ai servizi sociali, ha trovato prima di tutto il supporto umano e relazionale per non arrendersi alla solitudine. Mauro si è rimboccato le maniche, ha frequentato corsi di riqualificazione e oggi i suoi sforzi sono ricompensati da piccoli impieghi a tempo parziale. Un passo alla volta, sta ricostruendo la sua vita, ma l’emergenza abitativa resta un ostacolo immenso. La parrocchia e Mauro non si perdono d’animo e si appellano alla generosità dei benefattori: serve un ultimo aiuto concreto per lasciarsi definitivamente alle spalle la strada e completare questa bellissima rinascita.