Mauro, 63 anni, dopo la dolorosa separazione e la perdita del lavoro ha perso ogni certezza, finendo per lungo tempo a dormire in automobile. Grazie alla parrocchia e ai servizi sociali, ha trovato prima di tutto il supporto umano e relazionale per non arrendersi alla solitudine. Mauro si è rimboccato le maniche, ha frequentato corsi di riqualificazione e oggi i suoi sforzi sono ricompensati da piccoli impieghi a tempo parziale. Un passo alla volta, sta ricostruendo la sua vita, ma l’emergenza abitativa resta un ostacolo immenso. La parrocchia e Mauro non si perdono d’animo e si appellano alla generosità dei benefattori: serve un ultimo aiuto concreto per lasciarsi definitivamente alle spalle la strada e completare questa bellissima rinascita.
Mauro ce la sta mettendo davvero tutta, ora tocca a noi
Con la fine del matrimonio il mondo è crollato addosso a Mauro: solo, senza lavoro, costretto a dormire in automobile. Un passo alla volta sta rimettendo insieme i pezzi della sua vita, e tu puoi aiutarlo: fai un donazione per il Caso della settimana. Aiuta una famiglia, sostieni la missione di Associazione don Zilli
3 giugno 2026 • 15:22
Ultimo aggiornamento 3 giugno 2026 • 15:24