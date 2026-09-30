Essere mamma è una gioia, ma per Susanna, 42 anni, è una sfida quotidiana fatta di amore incondizionato e sacrifici immani. I suoi due bambini, di 5 e 7 anni, sono affetti da un grave disturbo dello spettro autistico. Senza il sostegno del marito e impossibilitata a lavorare per accudirli giorno e notte, Susanna affronta da sola il peso economico e psicologico di questa complessa situazione. Nonostante la fatica e le continue difficoltà, il suo impegno non cede mai. Le terapie mediche dei suoi figli sono indispensabili per il loro futuro, ma Susanna non può farcela da sola. Con la nostra solidarietà e un piccolo gesto concreto possiamo donare speranza e un aiuto reale a questa famiglia. Uniamoci a lei e diventiamo la sua forza.