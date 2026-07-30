CHIARA E ROBERTO hanno ottant'anni, le mani segnate dal lavoro e un amore immenso: un figlio affetto da una gravissima depressione, di cui si prendono cura ogni giorno. Chiara, è la colonna portante della casa, ma le sue forze stanno svanendo sotto il peso di sacrifici e preoccupazioni. Roberto è un malato cronico. Come se non bastasse, tra pochi mesi la loro casa sarà venduta: a ottant'anni, trovare un affitto con le loro minime pensioni è un miraggio. Nonostante il supporto dei servizi sociali, l'ultima settimana del mese il conto si azzera. Manca tutto: la spesa nel piatto e persino i farmaci vitali. La disperazione bussa alla loro porta, ma noi possiamo scegliere la speranza. Trasformiamo l'afflizione in vita e dignità.