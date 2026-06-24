SARA, 21 anni, custodiva nel cuore il sogno di una normalità conquistata a fatica. Cresciuta tra gravi disagi, la nascita del suo bimbo era un germoglio di speranza, una promessa di vita nuova benedetta dal coraggio di formare una famiglia. Ma la tempesta è tornata: il compagno ha perso il lavoro per la chiusura dell’azienda, scoprendo l’inganno di un impiego mai regolarizzato che li lascia senza alcuna tutela. Soli, senza il sostegno delle famiglie d’origine, affrontano l’angoscia del quotidiano aggrappandosi alla parrocchia.
Le suore, che li accompagnano da tempo, affidano a noi il loro grido. Rispondiamo con generosità: la nostra carità può essere la Provvidenza che restituisce luce e dignità a questa culla.