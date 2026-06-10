Daria ha 33 anni, due figli piccoli di 8 e 3 anni, e una battaglia quotidiana contro la Sla. Nonostante la diagnosi, ha lavorato finché ha potuto per la sua famiglia. Poi, una caduta accidentale l’ha precipitata in un lungo coma. Al risveglio, tre mesi dopo, la malattia aveva accelerato: oggi Daria è sulla sedia a rotelle, con gravissime difficoltà motorie e di linguaggio. Come se non bastasse, di fronte a questa immensa complessità, il marito si è allontanato, lasciandola sola. Daria non si arrende, ma le servono urgentemente ausili e terapie aggiuntive. Non possiamo lasciare soli Daria e i suoi figli nel momento più buio. Il vostro contributo può fare la differenza, donando loro sollievo, cure dignitose e la certezza di non essere abbandonati.