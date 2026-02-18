Miriam ha 49 anni e un coraggio immenso. La sua vita è un equilibrio faticoso tra il lavoro, necessario per sostenere la famiglia, e l’assistenza totale alla figlia di 27 anni, invalida dalla nascita per un grave danno cerebrale.

La ragazza vive allettata: non può muoversi né comunicare i propri bisogni. Ma Miriam non lotta solo contro la disabilità; è sopravvissuta a lunghi anni di violenza domestica, un trauma che segna ancora molto i suoi tre figli. Oggi, rimasta sola dopo la scomparsa dell’ex marito, affronta questa sfida quotidiana senza alcun supporto. La sua dignità è incrollabile, ma il peso è troppo grande per una persona sola. Aiutaci a non lasciarla più sola. Ogni donazione è un gesto di speranza per il futuro di questa famiglia duramente provata.