A 38 anni, Elena credeva di conoscere la sua vita. Ma alla morte del compagno, il dolore del lutto è stato travolto da una verità crudele: l’uomo con cui ha avuto tre figli (14, 11 e 8 anni) conduceva una doppia vita, risultando già sposato altrove.

In un istante, il mondo di Elena si è sgretolato, lasciandola sola a gestire un vuoto emotivo immenso e una precarietà economica soffocante. Senza più certezze, oggi deve trovare la forza di garantire un futuro ai suoi ragazzi. Il suo parroco ci ha affidato questa richiesta di aiuto: Elena non cerca assistenza, ma un ponte per ripartire. Con una donazione, puoi aiutarla a sostenere le spese essenziali e restituire stabilità a una famiglia ferita. Non permettiamo che l’inganno distrugga il futuro di tre bambini.