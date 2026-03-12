Rosanna e Alberto, di 44 e 46 anni, hanno sempre affrontato la vita con il sudore

della fronte e immensa dignità. Oggi, però, il loro mondo si sta sgretolando: la piccola azienda di famiglia, unico sostentamento, è in una crisi disperata che ha spazzato via ogni certezza.

A questo baratro economico si è unito il calvario della salute: entrambi combattono contro la comparsa di noduli, aggravata dalla fibromialgia di lei e dalla depressione di lui.

Nonostante il cuore a pezzi, lottano ogni giorno per proteggere i figli di 13 e 8 anni, ma i debiti e le cure mediche li hanno ormai ridotti sul lastrico. Il tuo contributo è l’ossigeno necessario per non farli annegare e restituire loro la speranza.

Non lasciamoli soli in questo buio.