Per anni Alice ha lavorato con straordinaria dedizione, affrontando professioni usuranti senza mai tirarsi indietro. Oggi, a 62 anni, quel passato di sacrifici ha compromesso gravemente la sua salute: convive con poliartrosi, fibromialgia e una sindrome ansiosa-depressiva. Questa condizione le è valsa un’invalidità al 100%, impedendole persino i gesti quotidiani più semplici. Nonostante la pensione, Alice non riesce a far fronte a tutto. I debiti accumulati e le medicine sono diventati un peso insostenibile. Alice non ha una famiglia su cui contare. Un gruppo di sostegno la affianca ogni giorno, ma la sola vicinanza non basta più per garantirle le cure vitali. Con la tua donazione, possiamo offrire ad Alice il sostegno economico di cui ha urgentemente bisogno.