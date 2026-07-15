Per anni Alice ha lavorato con straordinaria dedizione, affrontando professioni usuranti senza mai tirarsi indietro. Oggi, a 62 anni, quel passato di sacrifici ha compromesso gravemente la sua salute: convive con poliartrosi, fibromialgia e una sindrome ansiosa-depressiva. Questa condizione le è valsa un’invalidità al 100%, impedendole persino i gesti quotidiani più semplici. Nonostante la pensione, Alice non riesce a far fronte a tutto. I debiti accumulati e le medicine sono diventati un peso insostenibile. Alice non ha una famiglia su cui contare. Un gruppo di sostegno la affianca ogni giorno, ma la sola vicinanza non basta più per garantirle le cure vitali. Con la tua donazione, possiamo offrire ad Alice il sostegno economico di cui ha urgentemente bisogno.
Un filo di solidarietà per tessere la serenità di Alice
Può una vita dedicata con dedizione al lavoro essere coronata non da gratitudine e pienezza, ma da ansia e malattia? Dai una mano ad Alice, rimasta sola, per affrontare una vecchiaia serena. Fai un donazione per il Caso della settimana. Aiuta una famiglia, sostieni la missione di Associazione don Zilli
15 luglio 2026 • 22:00