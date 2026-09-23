Nadia, 27 anni, è mamma di un bimbo di due anni e ha un secondo figlio in arrivo. Suo marito è un uomo serio e tenace, che ha sempre lottato per garantire alla famiglia una vita dignitosa. Da poco ha ritrovato un impiego, dopo un lunghissimo periodo di disoccupazione che li ha trascinati in un pesante indebitamento.

Oggi la famiglia sta facendo di tutto per onorare gli impegni presi, ma le rate prosciugano ogni risorsa, facendola vivere in grave ristrettezza

e con la costante paura di perdere la casa.

Il Centro di ascolto che li segue si appella alla generosità dei nostri lettori per un aiuto concreto al fine di impedire che i debiti accumulati

nel periodo più buio travolgano il futuro di questi due giovani genitori e dei loro bambini.

La struttura che lo accoglie chiede il nostro aiuto. Con un contributo concreto possiamo offrire a Simone quel barlume di speranza di cui ha un profondo bisogno. Non lasciamolo solo.