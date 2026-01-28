Il 6 gennaio doveva essere un giorno di festa per il dodicenne Tommaso e i suoi amici. Invece, in pochi istanti, un incendio vorace ha divorato tutto ciò che aveva, lasciandogli addosso solo i vestiti che portava.

Per Tommaso non è il primo dolore, ma questa ennesima prova colpisce una famiglia già economicamente fragile: il papà lavora in un vivaio e la mamma solo saltuariamente; le loro condizioni di vita sono estremamente precarie. In assenza di una rete familiare, la loro unica ancora di salvezza è oggi la generosità della nostra comunità.

La parrocchia si è già attivata, grata che l’incendio non abbia causato vittime, ma il bisogno di aiuto è urgente per poter ricominciare una nuova vita. Sosteniamo Tommaso, la sua sorellina di soli 7 anni e i loro genitori.