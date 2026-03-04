Sabrina e suo marito, entrambi infermieri, hanno dedicato la vita a curare il prossimo e a servire la propria comunità. Un equilibrio spezzato tragicamente l’estate scorsa: un malore improvviso durante un volo ha strappato il papà alla sua famiglia a soli 44 anni. Oggi Sabrina è sola con tre figli tra i 10 e i 13 anni, di cui uno non udente con necessità di assistenza costante. Al dolore del lutto si è aggiunta un’emergenza economica: quattro mesi senza stipendio che hanno messo in ginocchio la famiglia. Il quartiere e la scuola si sono già mobilitati, ma ora serve la tua generosità. Ogni donazione aiuterà Sabrina a sostenere le spese e garantire un futuro ai suoi ragazzi. Restituiamo speranza a chi si è sempre preso cura degli altri.