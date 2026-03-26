Tra via Padova e viale Monza c’è un angolo di Milano che si trasformerà per due giorni nel cuore pulsante di una grande festa dei libri e delle storie, il parco Trotter. Tra venerdì 27 e sabato 28 marzo si svolgerà il Primo Festival Letterario “Siamo fatti diVersi”.

Durante queste due giornate, i libri e la lettura non verranno vissuti semplicemente come oggetti da sfogliare ma creeranno uno spazio di incontro, dove ci si potrà guardare negli occhi l’uno con l’altro, superando le barriere e i confini che ci distanziano.

Particolare attenzione verrà data ai ragazzi dell’istituto I.C Francesco Cappelli, veri protagonisti e destinatari del Festival. Nella giornata di venerdì i giovani studenti avranno la possibilità di incontrare autrici e autori di libri. Sarà l’occasione per riflettere insieme sul potere dei libri e della cultura, specialmente in un periodo storico in cui l’attenzione dei più giovani sembra essere completamente catalizzata dai social network.

Il sabato il parco si aprirà alla cittadinanza, sarà infatti possibile passeggiare tra le installazioni letterarie preparate dalle classi che abbelliranno il Trotter. Le realtà legate al quartiere saranno fondamentali per la riuscita del festival. Ognuno darà il suo piccolo contributo per arricchire l’esperienza, come la tavolata di una grande famiglia in cui chiunque porta qualcosa da mangiare.

La Biblioteca Libro Trotter contribuirà con le sue letture multilingua, mentre le librerie indipendenti della zona cureranno lo spazio dedicato ai libri, con la maestria e la capacità che solo chi ci lavora a contatto con questo pozzo infinito di cultura ha. Anche la biblioteca di Porta Venezia contribuirà al Festival, raccontando il tesoro dei sistemi di prestito libri cittadini. Officina Babuk, invece, offrirà una formazione a docenti, educatori, volontari e genitori sulla lettura di albi illustrati in C.A.A, per rendere il tempo dedicato alla lettura un momento davvero inclusivo. I genitori, elemento fondamentale per la crescita degli adulti del domani: senza il prezioso supporto del Comitato genitori forse non sarebbe stato realizzare queste due giornate.