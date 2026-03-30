Immersi da più di quattro anni nelle guerre, ci stiamo ormai dimenticando dell’ambiente. I dati diffusi dall’Organizzazione meteorologica mondiale parlano di un pianeta ormai “oltre il limite”, con il 2025 tra gli anni più caldi mai registrati. Il grido della terra, tra tante notizie di bombardamenti e distruzioni, è diventato ormai un sordo rumore di fondo che nemmeno distinguiamo più.

La Terra ha accumulato la più alta quantità di calore mai registrata, il calore oceanico ha raggiunto un nuovo record storico e così lo scioglimento di ghiacciai e calotte polari. Tutti gli indicatori climatici sono in rosso, peggiorati – se possibile – dalle guerre, che già di loro sono una terribile calamità. Bombardamenti e incendi liberano gas serra, la distruzione di città, industrie e ambienti naturali aumenta l’inquinamento, non solo contaminando suolo e acque, ma anche riducendo la capacità della Terra di assorbire CO₂.

Le guerre, poi, frenano la cooperazione internazionale (già stroncata di suo dall’avvento di Donald Trump al potere) e aggravano crisi ambientali e migrazioni. Intere popolazioni sono costrette a lasciare le proprie terre non solo per la violenza, ma anche per le conseguenze ambientali dei conflitti: desertificazione, inquinamento, mancanza di risorse. Si crea così un circolo vizioso: la guerra distrugge l’ambiente, l’ambiente degradato genera nuove tensioni e nuove fughe. È una spirale diabolica che rischia di sfuggire al controllo.

Ma tutto questo ha una radice più profonda. È la logica del dominio, della volontà di potenza, che oggi sembra guidare molte scelte politiche ed economiche. L’uomo non si percepisce più come custode del creato, ma come padrone assoluto. E quando ci si sente padroni, si finisce per sfruttare, consumare, distruggere. È una crisi spirituale prima ancora che ambientale.

La Pasqua che ci apprestiamo a celebrare entrando nella Settimana Santa ha qualcosa di decisivo da dirci su questo dramma, perché rovescia proprio la logica perversa del potere. Gesù non salva il mondo dominando, ma donando la vita. Non vince con la forza, ma con l’amore. In un’epoca segnata dalla violenza e dalla sopraffazione, il messaggio pasquale appare quasi scandaloso: la vera forza è quella che si fa servizio, la vera vittoria è quella che genera vita e che abbassa le armi.

La Pasqua ci richiama a una conversione profonda. Non basta – anche se è necessario – cambiare i comportamenti esterni: è necessario cambiare lo sguardo. Riscoprire che il creato non è una risorsa da sfruttare, ma un dono da custodire. Che gli altri non sono concorrenti o nemici, ma fratelli. Che la vita non si realizza accumulando potere, ma costruendo relazioni. In questo senso possiamo parlare di un vero e proprio “manifesto pasquale” per una nuova umanità. Un’umanità liberata dalla paura e dall’egoismo, capace di riconoscere il limite (anche di risorse economiche) non come una minaccia, ma come una condizione di verità. Un’umanità che sceglie la cura invece dello sfruttamento, la pace invece della guerra, la responsabilità invece dell’indifferenza.

Questo manifesto non è un’utopia astratta. Comincia da gesti concreti: stili di vita più sobri, attenzione ai consumi, impegno concreto per la pace a partire dai nostri luoghi di vita e di lavoro, partecipazione attiva alla vita sociale (l’ampia percentuale di votanti al recente referendum è in questo senso un incoraggiamento). Ma soprattutto nasce da una rinnovata consapevolezza spirituale: siamo parte di un tutto, non padroni assoluti.

La Pasqua ci dice che un cambiamento è possibile. Che anche dalle situazioni più buie può nascere una vita nuova. Ma questo passaggio non è automatico: chiede una scelta. La scelta di uscire dalla logica della morte – che oggi si manifesta nella guerra, nello sfruttamento, nell’indifferenza – per entrare in quella della vita. In fondo, la crisi climatica, le guerre, le migrazioni sono segni di un’unica crisi: quella di un’umanità che ha smarrito se stessa. La Pasqua, allora, non è solo una festa religiosa. È un appello. A ritrovare l’umano. A ricostruire un rapporto giusto con il creato. A generare una storia diversa.