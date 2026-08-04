Ci sono parole che pesano più di una sentenza. «Mi sono sentito ascoltato». «Ho capito che potevo fare diversamente». «Qualcuno ha creduto in me». Sono frasi semplici, ma raccontano meglio di qualsiasi statistica il significato della Messa alla prova per un adolescente che ha commesso un reato.

È proprio da queste voci che prende vita la nuova serie di video realizzata da Fondazione Carolina e Pepita, nata per accompagnare il report Il valore educativo della Messa alla Prova – Esperienze, dati e voci da un percorso di responsabilità, riparazione e crescita (a cura di Ivano Zoppi Marco Bernardi Francesca Parravicini Chiara Catana Diego Buratta), dedicato ai percorsi di Messa alla prova seguiti negli ultimi tre anni.

Tra il 2022 e il 2025 sono stati 37 i ragazzi accompagnati in tutta Italia attraverso progetti educativi costruiti su misura, ciascuno diverso dall'altro perché diversa è ogni storia.

I video scelgono di partire dalle persone prima che dai numeri. Raccontano ragazzi che hanno conosciuto il peso delle proprie azioni, ma anche la possibilità di fermarsi, riflettere e riprendere il cammino. Non sono testimonianze che cercano di cancellare l'errore. Al contrario, mostrano come proprio dall'assunzione di responsabilità possa nascere un cambiamento autentico.



È il cuore della Messa alla prova, istituto della giustizia minorile che affianca al percorso giudiziario un progetto educativo personalizzato. Un tempo in cui il ragazzo è chiamato a confrontarsi con quanto accaduto, a riparare il danno quando possibile e a costruire nuove competenze relazionali e sociali. Come emerge dal report, ogni percorso nasce dall'incontro tra le indicazioni dell'autorità giudiziaria e i bisogni educativi del minore: nulla è standardizzato, perché nessuna storia può esserlo.

«La giustizia minorile non può esaurirsi nella risposta sanzionatoria», scrive nell'introduzione Ivano Zoppi, segretario generale di Fondazione Carolina e presidente di Pepita. La Messa alla prova, sottolinea, rappresenta uno degli strumenti più efficaci per trasformare un errore in un'occasione concreta di crescita, purché sia sostenuta da competenza educativa, responsabilità istituzionale e lavoro di rete.

Anche le testimonianze raccolte nel report restituiscono questa prospettiva. Tra i ragazzi c'è chi osserva che «è troppo presto per etichettare una persona come criminale». Tra gli adulti emerge la convinzione che valga sempre la pena investire nel recupero di un adolescente, anche quando le probabilità di riuscita sembrano minime.

È un messaggio che attraversa anche i video: dietro ogni fascicolo c'è un volto, dietro ogni reato una storia che non può essere ridotta all'errore commesso. Il cambiamento, ricordano educatori e ragazzi, non nasce per caso. Ha bisogno di tempo, di relazioni credibili, di adulti capaci di accompagnare senza giudicare e di una comunità pronta ad accogliere chi prova davvero a ricominciare.

Per questo il report si chiude con un invito che riguarda tutti. Credere nella possibilità che un ragazzo cambi non significa essere ingenui. Significa scegliere una giustizia che educa, responsabilizza e guarda al futuro. Perché, come ricorda Ivano Zoppi, «credere nella possibilità di cambiamento di un ragazzo, o di una ragazza, che ha commesso un errore non è un atto di ingenuità: è un gesto di civiltà».