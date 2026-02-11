La scomparsa del professore Virgilio Melchiorre, per decenni illustre filosofo dell’Università Cattolica di Milano, non passa sotto silenzio nelle memorie del Cisf, il Centro Internazionale Studi Famiglia voluto dallo storico direttore di Famiglia Cristiana don Giuseppe Zilli fin dal 1974.

Fin dai primi anni Virgilio Melchiorre ha collaborato al Comitato Scientifico del Cisf, alle varie riviste del Gruppo Editoriale San Paolo (soprattutto Famiglia Oggi), fino a diventare direttore Cisf, dal 1992 al 2000. Chi scrive ha avuto la fortuna di incontrarlo e di collaborare con lui per diversi anni, in qualità di Vice-Direttore.

Dal professore Melchiorre ho potuto imparare molto, come dai veri maestri, generosi nel collaborare con i più giovani. Non posso dimenticare il suo gusto per il confronto tra i diversi saperi, ma soprattutto, nelle attività del Cisf, la sua passione al tema della differenza sessuale, da lui approfondita e comunicata con una convinta attenzione a che tale differenza fosse per le donne il riconoscimento di una totale e doverosa parità, anziché pretesto per un ingiusto svantaggio, nella Chiesa e nella società tutta.

Di Virgilio Melchiorre rimane, oltre che la ricchezza e profondità di pensiero, anche il tratto umano, sempre rispettoso di chiunque, sempre pronto a parole di pace, mai portatore di parole ostili. E anche i nostri giorni avrebbero ancora bisogno di tali maestri di umanità.