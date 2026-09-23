Cosa rimane dell’identità di una persona quando la violenza ha cercato di cancellarla? E come si può tornare a raccontare la propria vita dopo un’esperienza di tortura? A queste domande prova a rispondere Restano i fiori – L’identità che sopravvive alla tortura, il progetto multimediale della fotografa e giornalista Valentina Tamborra, realizzato per Medici Senza Frontiere (MSF). La mostra sarà ospitata alle Officine Bellotti di Palermo, dal 30 settembre all’11 ottobre, e nasce dall’incontro con le persone migranti e rifugiate seguite dal progetto interdisciplinare di MSF nel capoluogo siciliano. Il percorso mette al centro non la tortura ma le persone che l’hanno attraversata e ciò che rimane dopo la violenza. Fotografie, video, immagini Instax, testi scritti e tracce audio compongono un mosaico nel quale i pazienti diventano protagonisti della propria storia, raccontando ricordi, legami, perdite, momenti di dolore e di gioia.

Un'altra immagine della mostra

Una linea della vita per ritrovare la propria storia

Alla base del progetto c’è la Narrative Exposure Therapy (NET), una metodologia psicoterapeutica utilizzata per aiutare chi ha vissuto traumi a elaborare e integrare i ricordi e a ricostruire un senso di continuità nella propria storia. Il punto di partenza è una linea che rappresenta la vita della persona. Lungo questo filo vengono collocati sassi, fiori e candele: i sassi indicano gli episodi dolorosi, i fiori i momenti di gioia, le candele le persone amate e perdute. È da questo lavoro che prende forma anche il linguaggio della mostra. Tamborra raccoglie immagini e parole senza ridurre le persone al trauma che hanno subito. Al contrario, prova a restituire loro un’identità più ampia, fatta anche di affetti, desideri, ricordi e futuro.

Chi è l’autrice

Valentina Tamborra è fotografa e giornalista e lavora soprattutto nel campo del reportage e del ritratto, unendo nel suo lavoro fotografia e scrittura. Nel corso degli anni ha raccontato persone, territori e situazioni di marginalità, collaborando con organizzazioni non governative ed enti italiani e internazionali. Tra le realtà con cui ha lavorato ci sono Medici Senza Frontiere, AMREF, Albero della Vita, Emergenza Sorrisi e Croce Rossa Italiana. I suoi progetti sono stati esposti in diverse città italiane e pubblicati da numerose testate nazionali. Il suo lavoro nasce spesso dall'incontro diretto con le persone che fotografa. Non soltanto immagini, dunque, ma storie da ascoltare e restituire attraverso una combinazione di fotografie, parole e, quando il progetto lo richiede, altri linguaggi. Tamborra è anche docente di fotografia all’Istituto Italiano di Fotografia di Milano. Con Restano i fiori porta questo approccio dentro un percorso particolarmente delicato: raccontare chi è sopravvissuto alla tortura senza lasciare che quella violenza diventi l'unica definizione possibile della sua vita.

Il progetto di MSF a Palermo

La mostra nasce dalla collaborazione con il progetto interdisciplinare che Medici Senza Frontiere porta avanti a Palermo insieme all’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone, all’Università degli Studi di Palermo, al Dipartimento Pro.Mi.Se e alla Clinica Legale per i Diritti Umani (CLEDU). L’obiettivo è offrire assistenza e percorsi di riabilitazione alle persone migranti e rifugiate sopravvissute a torture e trattamenti degradanti, mettendo insieme competenze mediche, psicologiche e sociali. MSF è un’organizzazione medico-umanitaria internazionale indipendente, nata nel 1971 dall’iniziativa di medici e giornalisti. Oggi interviene in più di 70 Paesi per portare assistenza sanitaria a persone colpite da conflitti, violenze, epidemie, disastri naturali o escluse dall’accesso alle cure. Nel 1999 ha ricevuto il Premio Nobel per la pace. A Palermo, il lavoro con le persone sopravvissute alla tortura comprende anche la possibilità di affrontare le conseguenze psicologiche del trauma. «Restano i fiori» nasce dentro questo percorso e lo trasforma in un'esperienza aperta al pubblico.

La mostra alle Officine Bellotti

L'inaugurazione è in programma mercoledì 30 settembre alle ore 18 alle Officine Bellotti, in via A. Gagini 31, a Palermo. Saranno presenti l’autrice Valentina Tamborra, l'autore della video installazione Diego Ronzio e gli operatori e le operatrici del progetto di MSF a Palermo. L’exhibit design è stato curato dall’Accademia di Belle Arti di Palermo (Abapa), sotto la direzione della professoressa Agnese Giglia, insieme alle studentesse Giusy Romeo e Carmen Lo Presti. La mostra sarà visitabile gratuitamente fino all’11 ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30.