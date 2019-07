Le vacanze slow del Papa: «Mi riposo dormendo e leggendo di più»

Niente vacanze fuori dal Vaticano ma un po’ di riposo sì. Papa Francesco nell’udienza del 26 giugno scorso ai fedeli riuniti in piazza San Pietro e nell'Aula Paolo VI ha augurato buone ferie. Era l’ultima udienza generale prima della pausa estiva. Per tutto il mese di luglio il Pontefice si riposerà al fresco dell'aria condizionata di Santa Marta e con un’agenda di impegni molto più snella rispetto al resto dell’anno. Gli impegni pubblici previsti riguardano solo gli Angelus domenicali. Per tutto il mese di luglio non ci saranno invece le udienze generali che riprenderanno regolarmente mercoledì 7 agosto.

Per il sesto anno di pontificato consecutivo, quindi, Bergoglio mantiene fede alle sue abitudini che aveva anche quando era arcivescovo di Buenos Aires di non fare vacanze. Niente mare, niente montagna. Durante una intervista spiegò che non faceva le ferie un po' perché non ama viaggiare, un po' perché non avendole mai fatte gli sarebbe sembrata una cosa strana. Sul volo di ritorno dal viaggio in Corea del Sud nell’agosto 2014 aveva detto: «Io ho fatto le vacanze, adesso, a casa, come faccio di solito, perché… una volta, ho letto un libro, interessante, il titolo era: “Rallegrati di essere nevrotico”! Anch’io ho alcune nevrosi, ma bisogna trattarle bene, le nevrosi! Dare loro il mate ogni giorno… Una di queste nevrosi è che sono un po’ troppo attaccato all’habitat. L’ultima volta che ho fatto vacanze fuori Buenos Aires, con la comunità gesuita, è stato nel 1975. Poi, sempre faccio vacanze – davvero! –, ma nell’habitat: cambio ritmo. Dormo di più, leggo le cose che mi piacciono, sento la musica, prego di più… E questo mi riposa. A luglio e parte di agosto ho fatto questo, e va bene».

In ogni caso, per Francesco, lavoro e riposo devono andare di pari passo. Ricevendo i vertici dell’Inps, il 7 novembre 2015, aveva coniato l’espressione di «custodia del diritto al riposo», che nel linguaggio della fede è una dimensione umana e divina nello stesso tempo. Non «una semplice astensione dalla fatica e dall’impegno ordinario ma un’occasione per viver pienamente la propria creaturalità, elevata alla dignità filiale da Dio stesso».

Il primo impegno dopo la pausa estiva sarà il viaggio in Africa dal 4 al 10 settembre con tappe in Mozambico, Madagascar e Isole Mauritius.