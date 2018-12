In bici per i giovani, ecco “suor lavoro”

Ha il piglio del capo d’azienda, suor Raffaella Soga. Nella sua voce le vocali sono snelle: non c’è tempo per allungarle. Pochi concetti bastano per capirsi. Quanto agli incisi, mai sprecarli: se decide di inserirli in quel ritmo che è un inno all’efficienza, sappiate che sono perle. Come questa: «“Date e vi sarà dato”. Sono parole del Vangelo e non mie, sia chiaro. È di lui che mi sono innamorata quando a 17 anni ho preso i voti: c’è tutto in quelle pagine. “La verità vi farà liberi”. “Portate il Vangelo a ogni creatura”. E io l’ho seguito senza fermarmi».

Quel che suor Raffaella ha deciso di dare è il lavoro. Sono anni che va in giro come “suor Lavoro in bici”, come la chiamavano gli imprenditori della zona. Vento, pioggia, velo in testa e tonaca al vento. Va a bussare alle aziende in sella alla sua Graziella. «L’ho distrutta proprio come hanno fatto con le loro scarpe gli emigrati veneti che andavano a cercar lavoro all’estero. Adesso però prendo anche bus e treni perché non mi fermo più nella zona industriale della mia provincia, percorro a tappeto tutto il Veneto», aggiunge la religiosa nata a Valdagno.