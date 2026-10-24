Papa Leone XIV, ricevendo questa mattina in udienza il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle cause dei santi, ha autorizzato il Dicastero a promulgare i decreti sulle virtù eroiche di sei servi di Dio, che diventano così venerabili.

Si tratta di Oreste Marengo, salesiano, vescovo titolare di Arsacal e già amministratore apostolico di Tura, nato il 29 agosto 1906 a Diano d’Alba e morto il 30 luglio 1998 a Tura, in India; Friedrich Kaiser Depel, dei Missionari del Sacro Cuore di Gesù, primo prelato della Prelatura territoriale di Caravelí, vescovo titolare di Berrea e fondatore delle Missionarie di Gesù Verbo e Vittima, nato il 24 maggio 1903 a Dülmen, in Germania, e morto il 26 settembre 1993 a Lima, in Perù; Domenico Pogliani, sacerdote diocesano, fondatore dell’Istituto Sacra Famiglia, nato il 18 dicembre 1838 a Milano e morto il 25 luglio 1921 ad Arizzano; Alessandro Vitetti, sacerdote diocesano, nato il 12 ottobre 1915 a Cirò e morto il 24 febbraio 1995 a Cariati; Daniele di San Giovanni Rotondo, al secolo Michele Natale, religioso professo dei Frati minori cappuccini, nato l’11 marzo 1919 a San Giovanni Rotondo e morto nella stessa città il 6 luglio 1994; Margarita Bavosi, detta “Luminosa”, fedele laica, consacrata dell’Opera di Maria (Movimento dei Focolari), nata il 19 settembre 1941 a Buenos Aires, in Argentina, e morta il 7 marzo 1985 ad Albano Laziale.