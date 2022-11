A difesa dei civili nei combattimenti urbani: l'Italia firma la dichiarazione politica

Le cifre pubblicate dall'Ufficio di coordinamento dell'Onu per il coordinamento dei diritti umani e rilanciate dal Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, non possono lasciare indifferenti. Negli ultimi dieci, le vittime dell'uso di armi esplosive in aree abitate sono state, in tutto il mondo, circa 238 mila: nove su dieci erano civili e non militari. Così in Ucraina, ma prima ancora in Siria, Yemen, Libia. Si tratta di uomini, donne e bambini colpiti da missili, bombe d'aereo, colpi di mortaio, prioiettili d'artigleria, ordigni telecomdanti. A questa strage l'Onu, il Comitato internazionale della Croce Rossa, la società civile internazionale e i Governi più sensibili vogliono poprre un freno. Venerdì 18 bnovembre, a Dublino, oltre 80 Paesi hanno aderito alla Dichiarazione politica internazionale «per rafforzare la protezione dei civili dalle conseguenze umanitarie derivanti dall’uso delle armi esplosive nelle aree popolate», durante la Conferenza intergovernativa sulle armi esplosive organizzata dall'Irlanda.

«Il Governo italiano attribuisce grande valore a questo processo, che si inserisce nel solco dell’impegno del nostro Paese a sostegno dei diritti dell’uomo e del protezione dei civili nei conflitti, così come di una più compiuta attuazione del diritto internazionale umanitario», ha dichiarato Maria Tripodi, sottosegretaria per gli Affari Esteri. «La Dichiarazione include nel suo ambito di applicazione una nozione estesa del concetto di protezione dei civili, non limitata alla mera ricognizione degli effetti diretti e immediati derivanti dall’uso di armi esplosive, bensì tale da considerare i danni che nel medio-lungo termine compromettono tanto il diritto dei singoli ad un’esistenza libera e dignitosa, quanto beni di natura collettiva, come la salute, l’educazione, uno sviluppo equo e sostenibile»