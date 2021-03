"Fraternopoly", il gioco da tavolo ispirato all'enciclica di papa Francesco

A Nembro avevano già immaginato che il tema della Quaresima sarebbe stato ispirato alla Fratelli tutti di papa Francesco «Per l'attualità del documento» ci racconta don Matteo Cella «perché permetteva ai ragazzi di raccontarsi in maniera simpatica e perché il tema della solidarietà è stato un tema portante della comunità in questi mesi di pandemia».

In che modo fare un'attività coi ragazzi ispirata all'enciclica? «Considerate tutte le restrizioni ci siamo detti: sarà improbabile incontrarsi; per cui inventiamo qualcosa che possa comunque essere facilmente gestibile. Che restituisca la manualità ai ragazzi, non online, che non sia un peso e lasci il sorriso (la Dad è davvero stancante e asettica). Quindi, concretezza, sorriso e un tema forte che valorizzi le relazioni. Da questo mix è nato il gioco da tavolo».

Le regole: «Fino a cinque giocatori uno per continente, ognuno rappresenta un continente»; lo scopo: «Diventare amico di tutti i continenti. Chi finisce sulla casella del continente ne guadagna l'amicizia, ovvero un gettone colorato che non costa nulla perché l'amicizia è gratis. Lungo il tragitto ci sono delle situazioni verosimili ispirate ai cinque continenti (storie d'Africa o d'Amerca). In ogni microstoria la richiesta di condivisione di un aiuto». E sei carte risorsa che sostituiscono le monete del Monopoly tradizionale «Perché ogni continente ha delle risorse, magari non ha denaro ma ha le sue risorse: cibo, tecnologia, cultura, forza lavoro, medicina, trasporto. Ogni continente ha qualcosa da condividere per il bene di tutti; ma anche dei bisogni. Casco sulla casella e lascio il mio contributo. Se non ho proprio quello che serve posso offrire un'alternativa. Meccanismo per far sì che non ci sia casualità nel gioco, ma l'attivazione dei ragazzi».