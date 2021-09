Servire i poveri, condividendo beni materiali e speranza cristiana: i volontari della San Vincenzo

Tra le strade delle nostre città ci sono persone che operano nel silenzio. Uomini e donne comuni, dall’apparenza assolutamente normale, che però nascondono un tesoro inestimabile: l’amore per gli altri. L’attenzione verso chi, proprio come recita la preghiera del Vincenziano, soffre e si lamenta, vorrebbe confidarsi e non se ne sente capace. In un mondo sempre più distratto da mille impegni e preoccupazioni e, ammettiamolo, anche sempre più chiuso ed individualista, questi “uomini della porta accanto” rischiano di passare inosservati. Eppure i volontari della Società di San Vincenzo De Paoli sono più di 15.000 in Italia ed oltre 2.300.000 in 154 Paesi di tutto il mondo, suddivisi in 47.000 gruppi operativi chiamati "Conferenze". Uomini e donne che, magari dopo una lunga giornata di lavoro, decidono di mettersi in gioco, dedicando una parte del loro tempo libero ad aiutare gli altri. Il beato Pier Giorgio Frassati, che pure era un membro della Società di San Vincenzo De Paoli, esortava a “vivere e non vivacchiare”. Ed i volontari, non solo vincenziani, ma tutti, sanno bene che cosa questa frase significhi.

Lunedì 27 settembre ricorre la festa liturgica del santo patrono dell’associazione, presieduta in Italia da Antonio Gianfico: “Per noi - osserva il presidente – la festa di San Vincenzo De Paoli è molto sentita. Ma, visto che siamo persone d’azione, abbiamo deciso non solo di ricordarlo con momenti di preghiera e raccoglimento, ma anche di mettere in pratica proprio quello che lui stesso ci ha insegnato: fare del nostro meglio per aiutare chi vive in condizioni di disagio”. Ecco che, accanto ad un pellegrinaggio virtuale nella Parigi di San Vincenzo De Paoli, evento trasmesso in streaming sui social e seguito in diretta da oltre duemila spettatori, in tutta Italia, i volontari della Società di San Vincenzo De Paoli, festeggeranno il loro patrono insieme alle persone che vengono seguite dall’associazione, raggiungendole là dove esse vivono. “E’ proprio questo - prosegue Gianfico – che, san Vincenzo prima ed il beato Antonio Federico Ozanam (il fondatore dell’associazione, ndr.) poi, ci hanno insegnato”.