Barbara Jatta: il bello avvicina a Dio

È l’angolo del cuore di Barbara Jatta, la donna che dirige i Musei Vaticani dal primo gennaio 2017 . Sottovoce, racconta: «In questi giorni mi è capitato di portare qui degli ospiti al tramonto, dopo aver visitato i Musei… e pensando a mio marito (Fabio Midulla, ndr), pediatra in ospedale, mi sentivo una privilegiata, perché lavoro con la bellezza, con questi luoghi universali dell’arte e della fede. Passo dai capolavori dell’arte alla bellezza della natura». Non è difficile crederle. Gli occhi brillano mentre racconta di quadri restaurati, dei laboratori di ricerca conservazione studio, del successo del percorso museale nato nelle Ville Pontificie, dei progetti in corso, dei gemellaggi futuri, dei capolavori esposti nei sette chilometri di visita e di un patrimonio che conta circa 200 mila opere, il 70 per cento conservato nei depositi.

BARBARA JATTA È LA PRIMA DIRETTRICE DONNA DEI MUSEI VATICANI

È la prima donna a dirigere i Musei voluti da papa Giulio II nel 1506, uno dei dieci più visitati al mondo, che in tempi pre-pandemia aveva picchi di 28 mila visitatori al giorno, circa 6 milioni all’anno. In uno Stato dove i ruoli di responsabilità sono ancora prevalentemente al maschile e clericali. «Ho fatto di recente l’incontro dei direttori del Governatorato. Ero l’unica donna. Ma qualcosa sta cambiando, dopo di me ci sono state altre nomine al femminile». Le sue scelte per i collaboratori interni, dice, non sono state condizionate dal genere. «Spero di non essere sessista, guardo alle competenze».

Allenata a farsi valere lo è stata fin da piccola. Il papà, Francesco Jatta, avvocato pugliese poi trasferitosi a Roma, aveva educato le tre figlie femmine – Alessandra, Fabiola e Barbara, l’ultima nata, nel 1962 – secondo una chiara indicazione esistenziale: «Siate sempre autonome, mentalmente ed economicamente, dai vostri compagni e mariti futuri». A questo aveva aggiunto quella passione per una formazione accurata, accompagnata da una libertà di pensiero, da una curiosità intellettuale, dall’attenzione allo sport, maturata alla scuola dei Gesuiti, presso il Collegio Mondragone dove aveva studiato. «Ci ha comunicato anche questo aspetto ludico dell’educazione. Noi figlie siamo sportive, io ho giocato a pallavolo fino a 4 anni fa. Sicuramente, al tempo stesso ci ha sempre spronato a studiare».

E quando gli inizi del lavoro, la specializzazione all’università, la collaborazione con la Biblioteca Apostolica e in contemporanea l’insegnamento di storia delle arti grafiche all’Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli coincidono con la nascita dei tre figli – Marco, Fabiola, Giorgio, ormai grandi – sarà ancora una volta papà Francesco a dare una mano e a esortare: «“Non devi smettere di fare quello che ti piace”. Mi ha aiutato a continuare», dice Barbara. «Ho insegnato 24 anni. È stato faticoso conciliare il pendolarismo con la famiglia e il resto, ma rifarei tutto daccapo. Ho sempre pensato che era molto bello insegnare teoria in classe e poi occuparsi di una collezione meravigliosa come quella delle arti grafiche della Biblioteca Vaticana; ho avuto l’opportunità di farlo per 20 anni, di riorganizzarla, di avviare progetti di digitalizzazione. Inoltre il contatto con i ragazzi è stato fondamentale, lo avevo anche con i figli a casa: ti riportano alla concretezza della realtà. Diversi miei studenti oggi lavorano in posti prestigiosi. Penso che ognuno nel suo piccolo con il proprio lavoro debba impegnarsi a lasciare qualcosa per migliorare questo mondo».