All'Istituto comprensivo 10 di Vicenza nessuno è straniero

All’Istituto comprensivo 10 di Vicenza, gli alunni sono 636; il 48 per cento è straniero. «Anche se “straniero” è una categoria generica» sottolinea la dirigente Maria Chiara Porretti. «Il 90%, infatti, è nato a Vicenza. Bisogna distinguere tra gli alunni “con cognome straniero” e i NAI, ovvero gli appena arrivati in Italia che in tutto l’istituto sono una ventina. Ne arrivano due al mese: loro sono gli unici veri stranieri perché non parlano italiano».

Che, poi, a ben vedere questa necessità di entrare nei particolari linguistici della vicenda si è posta solo dopo che il vicepremier Matteo Salvini, alla luce della chiusura della scuola di Pioltello il 10 aprile scorso per permettere ai ragazzi di partecipare alla festa di fine Ramadan, ha chiesto di mettere un tetto del 20 per cento di alunni stranieri nelle classi. Seguito a poca distanza dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Validatara che ha twittato così: “Se si è d'accordo che gli stranieri si assimilino sui valori fondamentali iscritti nella Costituzione ciò avverrà più facilmente se nelle classi la maggioranza sarà di italiani”.

Ebbene, nell’IC 10 vicentino quello della Costituzione non è uno studio, «la Costituzione» ci spiega la vicaria Laura Trentin, «vive tra i banchi, è stampata sui banchi. Abbiamo scelto più di 20 articoli che sono sempre sotto gli occhi dei nostri alunni, vengono discussi, approfonditi e argomentati con i docenti. Valori che non studiamo in astratto, ma che cerchiamo di mettere in pratica». Oltre a tante altre scelte di responsabilizzazione che hanno fatto: «in primis quella delle aule disciplinari. Ogni classe non ha la sua aula, ma alla secondaria di primo grado – le vecchie medie per capirci - lavoriamo sugli ambienti di apprendimento. I ragazzi, così, sono responsabili delle ore che frequentano e imparano, mettendola in pratica, l’educazione civica. Già dalla secondaria di primo grado, poi, abbiamo introdotto i rappresentanti di classe. Ogni mese c’è un’assemblea di classe. Un modo per responsabilizzarli e dar loro fiducia».