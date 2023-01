«Lasciai tutto per fare l’eremita e i miei andarono a Chi l’ha visto?»

Ripubblichiamo l’intervista del 2019 a fratel Biagio Conte, morto il 12 gennaio a Palermo all’età di 59 anni, che avevamo incontrato durante il suo pellegrinaggio penitenziale per scuotere l’Europa sull’accoglienza dei migranti e dei poveri e dire no alla politica dei muri.

Biagio Conte voleva sparire agli occhi del mondo. Adesso lo percorre a piedi per chiedere «solidarietà e rispetto per ogni cittadino emigrante e immigrato» e invocare «veri diritti umani» per tutti: «Lo vuole il buon Dio», dice, «mi sono fatto clandestino per dire che siamo tutti stranieri in terra straniera e che non ha senso erigere muri». L’11 luglio è partito da Genova dove è arrivato, da Palermo, su un traghetto, simbolo di tutti i barconi che solcano il Mediterraneo. L’itinerario è impegnativo: Svizzera, Germania, Francia, Lussemburgo, Belgio, Olanda, Danimarca, forse Romania e Ungheria, passando per le sedi delle istituzioni europee. «Anch’io, da bambino, sono stato emigrante in Svizzera con la mia famiglia», spiega, «perché gli immigrati che portano soldi, come i sauditi che hanno comprato mezza Milano, ci piacciono e i poveri cristi li respingiamo?».

Gli occhi azzurri, la barba lunga e ben curata, i denti bianchi e perfetti come gli attori che nei film interpretano Gesù Cristo. Un saio di tela verde poverissimo ma dignitoso: «Verde è il colore della speranza, quella che papa Francesco ci esorta a non farci rubare da nessuno».

Fratel Biagio, che ha pronunciato i voti di povertà, castità e obbedienza senza entrare in nessun ordine religioso, porta con sé i calzari, un bastone, due cartelli e un bagaglio con l’essenziale: dentifricio, biancheria, sacco a pelo, stuoia, il Vangelo. Mangia solo la sera perché, precisa, «il mio è un cammino penitenziale». Ogni giorno percorre venticinque chilometri. Non ha il cellulare né l’orologio. Porge un ramoscello d’ulivo a chi lo ospita.

Oggi, 24 luglio, è alla Casa Betania delle Beatitudini fondata a Seveso da fratel Ettore Boschini, il folle di Dio la cui biografia ricorda molto da vicino quella di Biagio Conte che a metà degli anni Novanta in quello che era l’ex disinfettatoio comunale di Palermo per la quarantena dei militari malati fondò la Missione di speranza e carità, il primo dei quattro rifugi che accolgono derelitti d’ogni colore e disavventura: senzatetto, tossicodipendenti, migranti, ragazze madri, bimbi soli.

Chi è Biagio Conte?

«Un piccolo servo inutile».

Quando ha deciso di intraprendere questo cammino?

«Dopo il decreto di espulsione che ha colpito Paul Yaw Aning, un idraulico ghanese arrivato 13 anni fa in Italia per lavorare a Bologna. Ho fatto lo sciopero della fame per sedici giorni».

Come si è preparato?

«Andando nel mio luogo d’eremitaggio preferito sulle montagne sopra Palermo. Una grotta irraggiungibile a Bosco Ficuzza. Quando non voglio essere disturbato da nessuno vado lì».

Perché fa tutto questo?

«Per identificarmi completamente con i migranti. Tutti. Quelli clandestini che arrivano dall’Africa sui barconi e gli italiani che sono costretti a emigrare per sbarcare il lunario. Il Sud si sta svuotando dei giovani. Ieri come oggi, molti italiani, quando lasciano la propria patria, sono umiliati e discriminati all’estero. Non accetto le ingiustizie e la divisione dei popoli, l’intolleranza e le discriminazioni. Anche Gesù è stato profugo e fu costretto a fuggire in Egitto ancora bambino».

Chi l’assiste in questo viaggio?

«La Provvidenza. Incontro tante persone che mi offrono cibo, acqua, anche soldi. Prendo solo l’acqua. Sono italiani ma anche stranieri. Cristiani, musulmani, buddhisti, ortodossi. Se una sera non ho dove dormire i clochard mi danno la loro coperta, molte strutture mi ospitano. In Sardegna, una volta, una famiglia rom mi ha offerto da mangiare».