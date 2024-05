Città amica delle mamme? Vince Bolzano

In cima alla classifica delle regioni più mother friendly C'è ancora una volta la Provincia autonoma di Bolzano in cima alla virtuosa classifica delle regiomi poù mother friendly. Segue l'Emilia Romagna, mentre l'ultimo posto è della Basilicata, preceduta da Campania e Sicilia. La Toscana guadagna una posizione, conquistando il terzo posto. Tra le regioni che più sono migliorate rispetto all'anno precedente, il Lazio che passa dal tredicesimo all'ottavo posto guadagnando cinque posizioni e la Lombardia che dall'ottavo si attesta al quarto.

Sono i dati emersi dalla IX edizione del rapporto Le Equilibriste - La maternità in Italia 2024 di Save The Children che tra le diverse tematiche riguardanti il tema della maternità ha analizzato anche quello del territorio. Il documento include anche l’Indice delle Madri, elaborato in collaborazione dall’ISTAT, una classifica delle Regioni italiane dove per le mamme è più facile vivere.

Rispetto all’anno precedente, la situazione italiana è migliorata sia in modo assoluto che per gap territoriale, le regioni del Mezzogiorno continuano a posizionarsi tutte al di sotto del valore di riferimento italiano: fanalino di coda risulta la Basilicata, preceduta in fondo alla classifica, da Campania, Sicilia, Puglia e Calabria. Sono queste le regioni che più di altre, scontano i mancati investimenti sul territorio, traducendosi in una carenza strutturale di servizi e lavoro.

L’analisi si è basata su 7 dimensioni: Demografia, Lavoro, Rappresentanza, Salute, Servizi, Soddisfazione soggettiva e Violenza, per un totale di 14 indicatori da diverse fonti del sistema statistico nazionale.

Ecco le 7 dimensioni dell’Indice delle madri, regione per regione: